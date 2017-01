HANDBALL - Valentin Porte et les Experts jouent un nouveau titre mondial

En sport, l’événement de la journée sera la finale des championnats du monde de handball. L'équipe de France avec le Tourysien Valentin Porte sera opposée à la Norvège ce soir. Depuis plusieurs année maintenant, les Bleus affichent de bons résultats, des performances qui ont un impact sur la disciple comme l'explique Claude Delorme, président du comité d'Eure-et-Loir de handball. (Son 1).

De très nombreux d'euréliens suivront ce match avec intention et plus particulièrement les performances du Tourysien Valentin Porte. Un joueur de l'équipe de France bien connu dans le département et regardé de près par les jeunes comme l'explique Claude Delorme, président du comité d'Eure-et-Loir de handball. (Son 2).

Claude Delorme, président du comité d'Eure-et-Loir de handball sera sur place pour les encourager à Paris. Alors comment voit-il cette finale ? Ecoutez sa réponse. (Son 3).

Claude Delorme interrogé par Ludovic Ravailleau. La finale France - Norvège sera à suivre dès 17h30 sur TF1.