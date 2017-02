HANDBALL - Le CMHB28 n'y arrive plus

Le CMHB et Istres ont fait match nul vendredi. 23 partout entre ces deux formations. Le CMHB a été peu en réussite devant la cage (47% d'arrêts) et n'a pas transformé ses temps forts en avantage définitif. Les Chartrains s'en sortent finalement bien contre les Provençaux qui ramènent, eux aussi, un bon point de Chartres dans la course au titre.

En N1, le CO Vernouillet, 2e, va affronter le ROC Aveyron (7e). En N2, le Dreux se rend à Bouguenais (44), et les drouaises, leader, se déplacent chez la réserve du PSG.