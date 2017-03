FOOTBALL - Le Chartrain Julien Cetout sera jugé le 16 mai

Le footballeur Julien Cetout, originaire de Chartres et joueur de ligue 1 à Nancy est sorti de sa garde à vue vendredi. Il avait été interpellé la veille pour des violences conjugales présumées sur son épouse. (Voir notre précédent article : ICI). Dans un entretien à l'Est Républicain, il explique qu'il est en procédure de divorce et que le ton est monté. "Je me suis approché d’elle et elle m’a griffé le visage. Je l’ai agrippée par le bras et je l’ai juste repoussée sur une chaise. Rien de plus. Je suis ensuite parti en voiture pour que ça ne prenne pas plus de proportions devant nos trois enfants" et ajoute vis à vis de son club "Je m’excuse auprès de l’AS Nancy si cette histoire lui cause du tort mais il s’agit juste d’un problème privé qui a pris une ampleur totalement démesurée".

A l'issue de la garde à vue, le défenseur de 29 ans s'est vu signifié une convocation le 16 mai pour être jugé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Julien Cétout est né à Chartres, il évolue depuis 2014 à Nancy, club avec lequel il a connu la montée en Ligue 1 la saison passée. Formé à l'Amicale Antillaise de Chartres, il est notamment passé au FC Chartres, et au Tours FC.