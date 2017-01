FOOTBALL - Coupe de France : Nantes bat Blois 2 à 1

En 32e de finale de la coupe de France de Football, Blois (CFA2) recevait ce samedi le FC Nantes (Ligue 1). Les Nantais avaient ouvert le score à la 23e minute, mais surprise Blois égalisait à la 45e minute par l'intermédiaire de Cissé qui reprend un ballon à la suite d'un coup franc. 1-1 à la mi-temps.

A la 65e minute le Nantais auteur du premier but Stepinski marque et permet à son équipe de prendre l'avantage. Malgré un coup franc dangereux à la 81e minute, Blois ne parviendra pas à revenir au score et s'incline avec les honneurs 2 à 1.

Qualification pour les 16es de finale du @FCNantes et félicitations à Blois qui aura tout donné! #CdF pic.twitter.com/woXT5dZvJz — Coupe de France (@coupedefrance) 7 janvier 2017