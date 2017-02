FOOTBALL - CFA : FC Chartres retrouve le chemin de la victoire

Après 6 rencontres sans victoire, le FC Chartres a retrouvé ce samedi le chemin de la victoire en s'imposant devant Saint-Malo 4 à 0. Julien Dolonglée ouvrait le score à la 39e minute en marquant de la tête. Mickaël Murcy doublait la mise à la 46e. Benoit Darcy trouve le chemin du but quatre minutes plus tard et Vincent Le Mat marque le 4e but de la rencontre.

