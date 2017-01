FOOTBALL – Certains matches reportés à cause du froid

En football, certains matches seront reportés ce week-end à cause de la météo et des terrains gelés. En CFA 2, la rencontre entre Dreux et Bourges sera par exemple fixé à une date ultérieure, même chose en DHR pour le match qui était prévu dimanche entre l'Amicale de Lucé et Mainvilliers. Dans le département, plusieurs arrêtés municipaux ont été pris, ils concernent une trentaine de communes pour ce week-end. La liste des communes concernées.