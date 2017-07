EURE-ET-LOIR - Visite de la Ferté-Villeneuil avec la Maison de la Beauce

Comme chaque été, la Maison de la Beauce vous propose de découvrir gratuitement des villages. Aujourd'hui dimanche rendez-vous à 15h à la Ferté-Villeneuil devant l'écomusée.

Les visiteurs pourront faire un passage devant l’ancien Hôtel Dieu devenu gîte de groupe et l’ancienne Maison-Dieu devenue gîte rural. De plus, vous pourrez admirer la roue de l’ancien moulin et l’ancien lavoir. La visite se poursuivra avec une exposition sur la faune et la flore de la vallée de l’Aigre. Le long de votre ballade, fontaines et lavoirs seront au rendez-vous. Le traditionnel verre de l’amitié offert par la municipalité sera servi en fin de visite.

