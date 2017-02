EURE-ET-LOIR - Visite de François Hollande : la sécurité

François Hollande lance un appel à son successeur. A Chartres ce matin, le président de la République a recommandé solennellement au prochain chef de l'Etat de poursuivre l'effort de recrutement des gendarmes et policiers. Pendant son quinquennat, 9.000 postes ont été créés. De quoi « compenser » les 13.000 postes détruits sous la présidence de Nicolas Sarkozy. François Hollande, qui s'est rendu au commissariat de Dreux puis à la gendarmerie de Lucé pour se faire présenter les nouveaux matériels dont disposent les forces de l'ordre (armement, protection, véhicule blindé...), a donc demandé aux candidats à la présidentielle de respecter un "socle de sécurité" trans-partisan.

Et après avoir dressé le bilan de la concertation et du plan d'équipement de 250 millions d'euros engagés pour répondre à la "colère légitime des forces de gendarmerie et de police" à l'automne, François Hollande a quitté Chartres à midi non sans oublier de saluer quelques Chartrains venus à sa rencontre.