EURE-ET-LOIR - Un Eurélien dans l'Amour est dans le Pré, quel est le regard de la profession ?

Un eurélien demain soir sur M6. Pierre-Emmanuel, céréalier et éleveur à Saint-Victor-de-Buthon. Le percheron participe à la nouvelle saison de « l'Amour est dans le Pré » et son portrait sera diffusé à partir de 21h. Régulièrement au fil des saisons, des agriculteurs euréliens participent à l'émission. Est-ce que l'agriculture est une profession ou les rencontres sont plus difficiles qu'ailleurs ? Ecoutez la réponse de Philippe Ribault, vice-président de la Coordination Rurale en Eure-et-Loir. (Son 1)

Quel est le regard de la profession sur ce programme ? Nous avons posé la question à Philippe Ribault, vice-président de la Coordination Rurale en Eure-et-Loir ? (Son 2).

Philippe Ribault interrogé par Ludovic Ravailleau. Lundi dernier, l'émission a séduit 3,6 millions de téléspectateurs sur M6.