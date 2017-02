Simplification des procédures administratives dans tous les départements français. A partir du 2 mars, la délivrance des cartes nationales d'identité ne se fera plus dans votre mairie de résidence et la préfecture n'instruira plus les dossiers. Les demandes de cartes grises et de permis de conduire se réaliseront sur internet. Carole Chevrier, la secrétaire générale de la préfecture d'Eure-et-Loir, indique la marche à suivre.