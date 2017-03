EURE-ET-LOIR - Quelle est l'influence de nos parlementaires ?

Quel est le poids des députés Euréliens à l’Assemblée mais aussi dans la presse et sur les réseaux sociaux ? L'agence de communication « Rumeur publique » a tenté de mesurer leur influence respective en se basant sur trois critères : les résultats obtenus à l'Assemblée nationale, la visibilité dans la presse et la capacité à être suivi et relayé sur Twitter et Facebook. En Eure-et-Loir, Philippe Vigier est le mieux classé, 24e sur 572. Jean-Pierre Gorges est 305e, Laure de La Raudière 340e et Olivier Marleix 392e.