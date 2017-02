EURE-ET-LOIR - Prix des jeunes lecteurs « Histoires d’Ados »

La Bibliothèque départementale d’Eure-et-Loir organise pour la 4ème année consécutive, un prix des jeunes lecteurs, « Histoires d’Ados » jusqu'au 1er juin. Six romans ont été sélectionnés et seront soumis au vote des jeunes lecteurs (de 13 à 15 ans) qui pourront désigner leur titre préféré. 18 médiathèques sont partenaires. Dans chacune d'elles, un tirage au sort permettra au gagnant de repartir avec un chèque-livre d’une valeur de 25€. Plus d'infos sur le site : mediatheques.eurelien.fr.