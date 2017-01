EURE-ET-LOIR - Primaire de la gauche : 47 bureaux ouvert de 9h à 19h

Après la primaire de la droite et du centre en novembre dernier, place ce dimanche au premier tour de la primaire de la gauche. Les électeurs qui le souhaitent ont le choix entre 7 candidats. Dans le département, un peu plus de 200 personnes seront mobilisées pour tenir les 47 bureaux (73 pour la droite). Qui peut voter et ou ? Ecoutez Stéphane Cordier, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste et président du comité d'organisation des primaires de gauche. (Son 1).

Dans le département, 47 bureaux seront ouverts comme l'explique Stéphane Cordier, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste et président du comité d'organisation des primaires de gauche. (Son 2).

Les organisateurs espèrent attirer autour de 2 millions de votant dans le pays, c'est moins que la primaire de la droite qui a comptabilisé plus de 4 millions de vote pour chaque tour. Ecoutez sur ce point, Stéphane Cordier, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste et président du comité d'organisation des primaires de gauche. (Son 3).

Stéphane Cordier interrogé par Ludovic Ravailleau. Les 47 bureaux de vote euréliens seront ouverts de 9h à 19h (voir ci-dessous). Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site internet : www.lesprimairescitoyennes.fr.