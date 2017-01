EURE-ET-LOIR - Pollution atmosphérique : niveau d'alerte maximum

Comme sur une grande moitié nord de la France, la qualité de l'air ne s'améliore pas en Eure-et-Loir. Le département est placé en niveau d'alerte 2 ce lundi pour la pollution aux particules fines et le niveau 3 sera déclenché ce mardi. Ecoutez Corinne Robin, ingénieur d'études à Lig'Air.

Corinne Robin interrogé par Ludovic Ravailleau. Il est recommandé pour les personnes vulnérables de reporter les activités qui demandent le plus d'effort et pour tous de favoriser le co-voiturage, respecter les limitations de vitesse exceptionnelles mises en place. Des recommandations concernent également le secteur industriel et l'agriculture. Plus de renseignements sur le site internet de la préfecture : www.eure-et-loir.gouv.fr.