EURE-ET-LOIR - Orages et averses

Temps orageux en Eure-et-Loir cet après-midi. De fortes averses, 5mm d'eau, et rafales ont balayé le département. A Chartres, le vent a atteint près de 94km/h, la valeur la plus élevée du mois de février et à Châteaudun, les rafales ont soufflé jusqu'à 90km/h.