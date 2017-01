EURE-ET-LOIR - Naissance de 43 associations en décembre

43 associations sont nées en décembre. Elles ont fait l'objet d'une publication au Journal Officiel. En voici la liste avec l'objet et leur siège social.

AIRSOFT REVENGE. Objet : regrouper les personnes morales et physiques qui pratiquent, le airsoft, toutes les disciplines touchant à l’airsoft (collections de répliques, tir de précision, jeux de simulation, jeux de rôles, ainsi que toutes les disciplines connexes) , de promouvoir, développer, coordonner, organiser la pratique de ces disciplines qui est l’airsoft. Siège social : Résidence E Amadeus, 8, rue du Parc, 28110 Lucé. Site Internet : http://airsoft-revenge.forumactif.org/. Date de la déclaration : 17 novembre 2016.

AMIS DE L’ARTISTE WILLIAM CLOCHARD. Objet : promouvoir les œuvres de William Clochard : dessins, peintures, aquarelles, lavis, huile et écrits divers par différents moyens y compris la reproduction légale ; organiser des expositions de ses œuvres et la communication autour de ces événements ; participer à des manifestations culturelles et artistiques dans lesquelles ses œuvres peuvent s’intégrer ; soutenir le projet de catalogue raisonné de ses œuvres ; accueillir les productions des ayants droit visant à promouvoir l’œuvre de William Clochard ; l’association développera tous les moyens qu’elle jugera appropriés pour réaliser son objet ; elle pourra, notamment, percevoir les recettes liées aux manifestations culturelles et artistiques, vente de cartes postales, affiches, catalogues et en assumer la réalisation. Siège social : 62, rue du Chemin Neuf, 28210 Lormaye. Date de la déclaration : 6 décembre 2016.

APE DE DENONVILLE - MAISONS. Objet : proposer des activités périscolaires festives, sportives, culturelles à l’intention des élèves et de leur famille destinées à soutenir l’action éducative des enseignants, sans se substituer au rôle pédagogique de ceux-ci et promouvoir l’éveil des enfants. Siège social : 49, rue de la Tour Malbourough, 28700 Denonville. Date de la déclaration : 24 novembre 2016.

ASSOCIATION "LET’S DANSE". Objet : enseigner et protéger la danse et le fitness dans toute sa forme, elle peut également organiser des spectacles, des stages, des représentations à l’extérieur et des compétitions dans le cadre de son activité. Siège social : le Clos du Puits, Bois le Roi, 28500 Vernouillet. Date de la déclaration : 2 décembre 2016.

ASSOCIATION APARKSA. Objet : promotion de la culture réunionnaise sous toutes ses formes notamment en organisant des animations à caractère culturel et gastronomique. Siège social : 9, rue du Fer à Cheval, 28630 Morancez. Date de la déclaration : 16 novembre 2016.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES INDEPENDANTS DU COLLEGE JEAN MONNET DE LUISANT (28). Objet : cette association a pour objet la mise en place d’une collaboration efficiente avec l’équipe administrative et pédagogique du collège Jean Monnet de Luisant (28) ; les membres de l’association élus siègent aux différentes instances représentatives et réglementaires (conseils d’administration, commissions, conseils de classes) et participent aux débats et réflexions ; ils sont force de propositions sur des sujets qui concernent la vie de la communauté éducative ; ils accompagnent les parents qui le souhaitent lors des rencontres avec l’administration. Siège social : 3, rue de Bellevue, Beauvoir, 28360 Vitray-en-Beauce. Date de la déclaration : 5 décembre 2016.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES LES PETITS LUTINS DES ROCHELLES DES ÉCOLES FERDINAND BUISSON ET CONDORCET. Objet : organisation d’évènements et de manifestations dans et autour des écoles Ferdinand Buisson et Condorcet au bénéfice de ces même écoles. Siège social : 25, boulevard Condorcet, la Villa de Diane, 28100 Dreux. Date de la déclaration : 3 novembre 2016.

ASSOCIATION GYMNIQUE DE BIEN ÊTRE A SAINT-LUPERCE. Objet : l’AGB a pour objet ; la pratique de l’Education Physique, de bien être et de lien social afin de favoriser dans tous les milieux sociaux, l’épanouissement de chacun à toutes les périodes de la vie. Siège social : mairie, 5, rue de la Mairie, 28190 Saint-Luperce. Date de la déclaration : 15 novembre 2016.

ASSOCIATION MUSICALE MAGUELONNE. Objet : organiser des concerts lyriques et musicaux. Siège social : 7, place SAINT FIACRE, 28700 Francourville. Date de la déclaration : 21 décembre 2016.

ASSOCIATION PARENTS ELEVES "LES P’TITS REMOIS". Objet : formuler au nom des élèves et de leur famille des souhaits sur toute question concernant l’organisation du temps périscolaire ; proposer des activités périscolaires festives, sportives, culturelles à l’intention des élèves et de leur famille destinée à soutenir l’action éducative des enseignants, sans se substituer au rôle pédagogique de ceux-ci et à promouvoir l’éveil des enfants. Siège social : 28, rue Joliot Curie, 28380 Saint-Rémy-sur-Avre. Date de la déclaration : 21 novembre 2016.

ASSOCIATION POUR LA PENSEE POSITIVE. Objet : l’élaboration, la promotion de tous les projets humanitaires à travers la pensée positive. Siège social : 10, impasse Jean-Baptiste Samson, 28500 Vernouillet. Date de la déclaration : 7 décembre 2016.

ASSOCIATION SPORTIVE BONNEVALAISE DE FUTSAL. Objet : développement de la pratique sportive du futsal dans le département d’Eure-et-Loir ; l’association s’engage à développer le futsal dans le respect des règles du jeu et par tout moyen à sa disposition et notamment en participant ou en organisant des manifestations sportives et des compétitions ; elle s’engage à favoriser l’éducation et l’initiation de cette activité sportive à toute personne souscrivant volontairement à l’objet de l’association, sans discrimination de race, de religion, de communauté, d’âge ou de sexe. Siège social : 18, rue du Mail, 28800 Bonneval. Date de la déclaration : 10 décembre 2016.

BALIMAYA. Objet : balimaya à pour objectif de consolidé l’entente et la fraternité des ressortissants de la Commune 1 et 2 de Bamako issus d’une grande et même famille autour d’un dialogue solidaire pour un Mali unit et plus fort. Siège social : 8, rue de la Grouée, 28700 Umpeau. Date de la déclaration : 21 novembre 2016.

CENTRE CHRÉTIEN LA GLOIRE POUR CHRIST, ROUAH MISSION. Objet : assurer le culte évangélique charismatique, venir en aide à tout celui qui aurait besoin d’un soutien spirituel, moral, psychologique et matériel, assurer la diffusion de l’évangile, la morale et le réconfort aux malades, prisonniers et toutes les personnes en désespoir. Siège social : Appt 11 Batiment A, 8, rue Cité Saint Denis, 28230 Épernon. Date de la déclaration : 21 décembre 2016.

CIRKORIGOLO. Objet : promouvoir et soutenir le spectacle vivant ; assurer l’accueil des artistes et du public tant en plaisir qu’en magie du moment passé en compagnie du CIRKORIGOLO. Siège social : 7, place de l’Eglise, 28800 Bouville. Date de la déclaration : 28 novembre 2016.

CLUB MULTIPECHE LES HAUTS DE L’EURE. Objet : développer la pêche sportive et en particulier celle de compétition ; créer ou aider à créer et animer des écoles de pêche ; participer en tant que club aux divers championnats et autres épreuves par équipe. Siège social : 37, rue de la Madeleine Bouvet, 28240 Vaupillon. Date de la déclaration : 8 décembre 2016.

COLLECTIF CHAPACANS. Objet : la création, la promotion de spectacles vivants, la transmission culturelle et artistique, en France comme à l’étranger. Siège social : Moulin à Tan, rue de Chollet, 28200 Châteaudun. Date de la déclaration : 9 décembre 2016.

COMPAGNIE LES INDOMPTABLES. Objet : la création et la diffusion de spectacles vivants pluridisciplinaires ; la mise en place d’ateliers à visée pédagogique, de rencontres et de lectures. Siège social : appt 12 bat Artois, 12, rue de la Baronnie, 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets. Date de la déclaration : 12 décembre 2016.

CULTURE ET SAVEURS DU PERCHE. Objet : valoriser le travail des agriculteurs - producteurs - éleveurs de proximité Bio et agriculture raisonnée en devenir, dont le mode de production s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement, de l’homme et de la santé. Cette démarche passe par :- leur mise en relation avec les adhérents ;- l’organisation et la distribution des produits sans intermédiaire ni rémunération ;- l’organisation d’actions pédagogiques auprès des différents publics. Siège social : Mairie de La Loupe, 28240 La Loupe. Date de la déclaration : 3 novembre 2016.

ECOLE HARMONY. Objet : faire découvrir, informer, transmettre et promouvoir, auprès de tout public, des techniques et pratiques relevant du bien-être, du mieux-être, de la prévention de la santé et du développement personnel, dans le respect de la déontologie propre à chaque discipline mise en œuvre ; ceci tant auprès de ses membres qu’auprès de personnes, groupements, associations, collectivités, entreprises, administrations ou tout autre organisme ayant recours à ses services ; l’association sera ouverte à tous, dans le respect des convictions individuelles et dans l’indépendance absolue à l’égard des partis politiques et des groupements confessionnels et philosophiques ; toute propagande politique ou tout prosélytisme religieux seront interdits au sein de l’association. Siège social : 65, rue de Châteaudun, 28220 Cloyes-sur-le-Loir. Date de la déclaration : 24 novembre 2016.

ENSEMBLE POUR LA PROTECTION ANIMALE DU 28 (EPA28). Objet : recueillir les animaux en difficulté, les placer en famille d’accueil et les proposer à l’adoption sous contrat. Siège social : place des Halles, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 25 novembre 2016.

EQUI’S. Objet : la promotion du cheval et la réalisation de toutes les activités qui s’y apportent; concours, treks, randonnées; fêtes équestres, spectacles, vide-écuries, tombolas; participations aux fêtes de village, location de chevaux et poney, location de moyens de transport d’équidés, achat, vente et élevage d’équidés; pension de chevaux et poneys; le soutien et l’aide par tous moyens des jeunes cavaliers dans toutes les disciplines de l’équitation afin de faciliter leurs participations à des manifestations sportives, culturelles et à des compétitions équestres de tous niveaux, concours, tournois, courses; la constitution, l’organisation et la structuration d’une équipe de compétition composée des cavaliers de l’association; la négociation d’avantages, remises ou déduction auprès de prestataires pour les adhérents; la recherche des moyens humains et matériels nécessaires et la contribution au financement de la pratique sportive des cavaliers en récoltant des fonds de toute nature grâce à des sponsors-partenaires, nécène et l’organisation de manifestations et d’évènements divers; la fédération de toutes entreprises publiques ou privées, acteurs institutionnels et étatiques aux projets de l’association; l’organisation de manifestations sportives. Siège social : 120, rue des Fontaines, 28260 la Chaussée-d’Ivry. Date de la déclaration : 13 octobre 2016.

ESI PONDICHÉRY (ESIP). Objet : réaliser un stage infirmier dans un pays en voie de développement. Siège social : 18 bis, rue des Bergeries, 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. Date de la déclaration : 10 novembre 2016.

FAMILLY D PAINTBALL. Objet : favoriser, sur le plan sportif et accessoirement artistique, la pratique, l’enseignement et la promotion du Paint Ball. Siège social : Marsservulle, 8, rue d’Aunay, 28500 Aunay-sous-Crécy. Date de la déclaration : 28 novembre 2016.

FETES ET LOISIRS LA CHAPELLE-MERANGLE. Objet : l’organisation et la gestion des fêtes et des loisirs de la commune de la Chapelle Forainvilliers. Siège social : mairie, place Djembering, 28500 La Chapelle-Forainvilliers. Date de la déclaration : 2 décembre 2016.

FLASH SERVICE. Objet : soutenir et développer tous les modes de déplacements alternatifs à la voiture "solo" (cars, vélos, co- voiturage. Siège social : 8, rue du Docteur Michel Gibert, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 21 novembre 2016.

FRENCH GAMING SOCIAL CLUB (FGSC). Objet : développer la pratique de l e-sport en compétition chez les adolescents et les adultes, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement. Siège social : 31, rue de Paris, 28700 Aunay-sous-Auneau. Date de la déclaration : 18 novembre 2016.

GEST-CREATIONS. Objet : la gestion administrative de petites structures, associations, particuliers; Apprentissage de toutes activités artistiques et manuelles, vente du produit de ces activités; Démontrer lors de manifestations publiques diverses la technique utilisée à ces fins, animer des groupes et des ateliers en leur faisant connaître ces activités et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué et à tout autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son expansion ou son développement. Siège social : 17, route de Marcilly, 28260 Sorel-Moussel. Date de la déclaration : 7 novembre 2016.

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS COLAS - LEFEBVRE. Objet : mise à disposition de salariés auprès des membres du groupement d’employeurs. Siège social : le Colombier, Cinq Ormes, 28700 Houville-la-Branche. Date de la déclaration : 15 novembre 2016.

HABITAT PRO. Objet : favoriser la rénovation, et l’amélioration de l’habitat ; apporter en particulier des prestations de conseil et de formation aux personnes. Siège social : 3, rue de la Vallée au Pied, 28130 Pierres. Date de la déclaration : 11 novembre 2016.

INCUBATEUR MMI. Objet : cette association a pour objet la création et la gestion d’une plate-forme web de partage de contenu graphique destinée aux étudiants en DUT MMI, leur permettant de mettre en avant leurs projets tout en se positionnant face à d’autres étudiants en MMI. Siège social : maison 28300, 3, rue du Grand Vau, 28300 Saint-Prest. Date de la déclaration : 12 novembre 2016.

LA MAISON DU TOURISME DES TROIS RIVIERES. Objet : developper l’offre touristique, créative dempli et génératrice de retombées positives pour l’économie locale par tous les moyens qu’elle jugera opprtun de se donner tels que: manifestations et événements/expositions, communication media, salons, marketing direct, brochures, et autres matériels de promotion, relations publiques, relations presse, tourisme et s’assurer l’information et la participation des différents acteurs touristiques locaux. études et enquêtes permettant de mieux connaître les produits roposés par les différents partenaires et prestataires touristiques et ceux de la concurrence, de mieux comparer les performances, de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs mettre en oeuvre toutes les politiques et les structures afin attirer les touristes, les visiteurs sur notre territoire en rendant leur séjour agréable: mettre en oeuvre les outils et les actions nécessaires à la commercialisation des produits touristiques. fournir une aide efficace à toutes les initiatives ou manifestations locales susceptibles de concourir à cet objectif, assurer la recherche, la conservation, la présentation de tous les éléments du milieu et des modes de vie qui se sont succédé sur ce territoire, en s’efforçant d’en mettre en valeur les changements et évoluttions. Siège social : Mairie, 11, route de la GALLOISE, 28220 Cloyes-sur-le-Loir. Date de la déclaration : 18 octobre 2016.

LABRADORINETTE. Objet : réaliser des loisirs créatifs. Siège social : Labradorinette, 3 Hetre Frelon, 28240 Vaupillon. Date de la déclaration : 6 décembre 2016.

LAC BASKET CLUB DE LUISANT. Objet : cette association a pour but de développer la pratique du Basket Ball (formation et compétition). Siège social : 108, avenue Maurice Maunoury, 28600 Luisant. Date de la déclaration : 8 décembre 2016.

LE BONHEUR : LES CHEMINS. Objet : aider les personnes à être heureuse. Siège social : 55, rue Gabriel Peri, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 25 novembre 2016.

LES ARCHERS DE COMBRAY. Objet : association destinée à la pratique sportive, au développement et à la promotion du Tir à l’Arc régie par la Fédération Française de Tir à l’Arc, en loisir ou en compétition ; elle peut mener toute action compatible avec cet objet qui s’y rapporte et contribue à sa réalisation. Siège social : les Perruches, 20, rue de la Marnière, 28120 Illiers-Combray. Date de la déclaration : 28 novembre 2016.

LES NOUVEAUX MIGRATEURS. Objet : soutenir et accompagner les nouveaux expatriés pour les premières démarches dans la vie quotidienne. Siège social : 14, rue de la Planche aux Carpes, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 16 novembre 2016.

LUMIERES DIURNES LUMIERES NOCTURNES. Objet : recueillir des témoignages sur le phénomène OVNI ; archiver les témoignages ; réaliser des articles, des conférences, des vidéos, un site internet ; tout moyen mis à notre portée ; réaliser une revue. Siège social : 15 Grand’Rue, 28120 Saint-Avit-les-Guespières. Date de la déclaration : 21 novembre 2016.

MILLE&1IDÉES. Objet : organiser et, ou participer à des événements sportifs, culturels. Siège social : 25, rue Saint Hilaire, 28120 Illiers-Combray. Date de la déclaration : 16 novembre 2016.

PAROISSE "EL ELYON" DE L’EGLISE DU CHRISTIANISME CELESTE. Objet : publication de l’Evangile de Jésus-Christ ; enseignement de la doctrine de Christ au sein de l’église du christianisme céleste. Siège social : 5ème étage appart. 17, 8, place du 11 novembre 1918, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 6 décembre 2016.

SI LA RUE MEURT. Objet : développer l’action culturelle dans le Parc Naturel Régional du Perche ; financer la création artistique et le développement d’actions sociales et culturelles ; Fournir un cadre matériel et humain à la création en tout genre ; avoir une activité économique, dont les bénéfices serviront à nourrir d’autres projets, toujours dans un cadre socioculturel. Siège social : 10, place du Général Saint Pol, 28400 Nogent-le-Rotrou. Date de la déclaration : 2 décembre 2016.

TACTICAL AIRSOFT ZONE. Objet : promouvoir la pratique de l’airsoft en se consacrant à encourager à par tous les moyens utiles le développement de manifestations liées à cette activité et en rassemblant autant que possible tous types de partenaires susceptibles de concourir à la réalisation de son projet. Siège social : 9, rue Saint-André, 28330 Authon-du-Perche. Date de la déclaration : 15 novembre 2016.

TEAM SENSAS DREUX. Objet : développer la pêche au coup et en particulier celle de compétition avec application des règlements établis par le comité directeur de la Fédération Française de Pêche Sportive au coup; créer ou aider à créer et animer des écoles de pêche au coup et d’initiation aux connaissances halieutiques ainsi qu’au diverses formes et techniques de la pêche, plus spécialement destinées aux jeunes pêcheurs, mais également aux adultes, en recherchant des appuis, notamment auprès du corps enseignant; créer dans la mesure du possible des écoles de pêche sportive au coup, principalement en direction des jeunes; la participation en tant que club aux divers championnats ou autres épreuves par équipes; veiller à l’application des règlements de la Fédération Française de Pêche Sportive au coup dans les épreuves; publier, diffuser et faire connaitre les décisions prises par le comité directeur de la Fédération Française de Pêche Sportive au coup et celle des assemblées générales nationales, régionales. Siège social : 61, rue de Billy, 28100 Dreux. Date de la déclaration : 15 novembre 2016.