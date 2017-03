EURE-ET-LOIR - Naissance de 40 associations en février

40 associations ont vu le jour en février. Elles ont fait l'objet d'une publication au Journal Officiel. En voici la liste par ordre alphabétique.

ADDI 28 : AMICALE DES DAMES IVOIRIENNES DU 28. Objet : une entraide et une solidarité entre ses membres. Siège social : 4ème étage Appartement 13, 3, résidence le Flandres 28110 Lucé. Date de la déclaration : 9 février 2017.

ANCIENS & ANCIENNES DE VORWERK SEMCO. Objet : rassembler et partager des activités de groupes ainsi que des voyages et faire diverses activités comme une après-midi jeux de société, de cartes, soirée dansante, etc. Siège social : 30 Grande Rue, 28220 Romilly-sur-Aigre. Date de la déclaration : 13 février 2017.

APESA 28. Objet : le déploiement du dispositif d’Aide Psychologique aux Entrepreneurs en souffrance aigüe "APESA", défini par la charte éponyme dans le département d’Eure-et-Loir. Siège social : 22, boulevard Adelphe Chasles, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 2 février 2017.

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI "LA FRANCE C’EST VOUS". Objet : cette association a pour objet exclusif de recueillir les fonds destinés au seul financement du parti "La France C’est Vous" conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi no88-227 du 11 mars 1988 modifiée, relative à la transparence financière de la vie politique. Siège social : 26, rue Chanzy, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 14 février 2017.

ASSOCIATION DE MAGIE POUR TOUS. Objet : promouvoir l’art magique par le biais de représentations. Siège social : 17, rue d’Anjou, 28300 Mainvilliers. Date de la déclaration : 31 janvier 2017.

ASSOCIATION DES FEMMES DE GRAND COEUR. Objet : aider les membres de la communauté ainsi que ses adhérentes dans leurs quotidiens auprès des autorités compétentes; la garanties de l’esprit de solidarité, entraide et la transmission des valeurs humaines; le devoir de mémoire culturelle, son histoire et ses racines; d’intégrer ses membres ou adhérents ou de la communauté dans la société française, de ses valeurs, sa composition historique, humaine, sociale et économique; d’aider ses membres ou adhérents dans la recherche d’un emploi ou d’une formation; faire des forums; faire des chantiers jeunes; intégrer des enfants issus de millieux d’immigration; assistance aux personnes âgées dans les maisons de retraite en france; faire des ateliers pendant les vacances scolaires; réalisation et soutient de différents projets agricole ou industriels en afrique; assistance aux femmes seules et aux enfants orphelins en afrique; création de structures de rencontres. Siège social : 11, rue Romain Rolland, 28500 Vernouillet. Date de la déclaration : 7 février 2017.

ASSOCIATION LOISIRS DES ILES. Objet : organisation et promotion d’activités de loisirs et sportives, organisation de lotos, concours de pétanque, de cartes et de pêche, ainsi que d’activités de plein-air au sein du camping Résidence des Iles. Siège social : chemin du Roy, les Iles Parc de Loisirs, 28260 Oulins. Date de la déclaration : 23 janvier 2017.

ASSOCIATION SC LUTHERIE. Objet : fédérer des artisans luthiers afin de pratiquer et promouvoir la fabrication d’instruments à cordes quels qu’ils soient. Siège social : 6, rue de l’Epervier, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 2 février 2017.

ASSOCIATION URBACTIV. Objet : développer un guide original destiné à la découverte des villes du monde sous un angle historique et culturel ; élaboré sous la forme d’un parcours d’énigmes insolites et historiques, ce guide veut promouvoir un tourisme instructif au plus près des habitants. Siège social : 62, avenue du Maréchal Leclerc, 28130 Maintenon. Date de la déclaration : 25 janvier 2017.

AU JOUR LE JOUR. Objet : réfléchir aux différents aspects de la maladie d’Alzheimer (et maladies apparentées) dans la vie quotidienne des malades et de leurs aidants ; s’appuyer sur la philosophie carpe diem dans ce que "au jour le jour" mettra en œuvre ; développer des projets d’accompagnement à destination des personnes aidées ou aidantes : un lieu de ressources ; un centre d’accueil et répit ; un relais à domicile de tupe baluchon Alzheimer. Siège social : Le Bois aux Merles, 28480 Saint-Denis-d’Authou. Date de la déclaration : 3 février 2017.

CERCLE INDEPENDANT DES ENTREPRENEURS D’EURE ET LOIR. Objet : favoriser le développement d’entreprises locales sur le territoire large autour de la ville de Dreux ; le renforcement des relations et la promotion des entreprises membres, l’échange d’informations et d’expérience et de façon plus générale toutes actions permettant le développement des entreprises membres. Siège social : 85, avenue du Général Leclerc, 28100 Dreux. Date de la déclaration : 4 février 2017.

CHARTRES ENERGIES SOLAR CUP -C’ESOLCUP. Objet : l’association a pour objet le développement de l’énergie solaire et à cette fin, la mise en œuvre par tout moyen de l’esprit créatif, de l’innovation et de la création, ainsi que le rassemblement et la mutualisation des énergies et des bonnes volontés individuelles ou collectives. Siège social : place Roger Joly, I.U.T. 28000 Chartres. Date de la déclaration : 1er février 2017.

COMPAGNIE QWAZAR. Objet : promouvoir la cohésion sociale ; organiser des évènements socio-culturels et participer à des évènements de ce type ; animer de manière ludique des espaces de rassemblements sociaux ; créer, développer et diffuser des pratiques artistiques et artisanales originales ; construire et aménager des espaces nomade d’animation ; proposer à la vente des créations artistiques et artisanales réalisées par les membres de l’association, ainsi que des denrées alimentaires, dans le cadre législatif en vigueur ; ces ventes sont à but non lucratif individuel et les bénéfices engendrés seront reversés aux activités de l’association. Siège social : 44, rue Saint-Brice, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 23 janvier 2017.

DRÔLES DE DID. Objet : améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents qui ont un diabète de type 1, ainsi que de leur famille et de leurs proches ; faciliter le développement de l’information et de la communication autour de la maladie ; faire connaître la maladie au plus grand nombre ; participer à des commissions au sein de l’Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD) pour l’étude des problèmes tels que l’insertion sociale, le traitement des déchets médicaux ; participer au séminaire annuel des associations de familles de l’AJD ; promouvoir toute initiative utile en faveur des jeunes diabétiques ; favoriser la collecte de dons pour des actions d’intérêt national : Information, Éducation, Recherche. Siège social : 21, rue de la Porte Mouton, 28320 Gallardon. Site Internet : http://www.asso-diabete-ajd.fr/28. Date de la déclaration : 26 janvier 2017.

DROMOMANIA. Objet : mise à disposition de lieux, de matériel et de conseils à la réalisation de projets artistiques. Siège social : 64, rue de la République, 28130 Saint-Piat. Date de la déclaration : 14 février 2017.

ECURIE D’ALBE. Objet : favoriser la promotion du cheval percheron et contribuer à son rayonnement. Siège social : Le Grand Prainville, 28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte. Date de la déclaration : 23 décembre 2016.

ELO COURSE. Objet : promouvoir la pratique du sport automobile et particulièrement des courses automobiles sur circuit. Siège social : 8, rue Léo Devilliers, 28270 Fessanvilliers-Mattanvilliers. Date de la déclaration : 3 février 2017.

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D’EURE ET LOIR. Objet : l’enseignement familial et social de l’Église Catholique, de le faire connaître, d’aider les familles à en vivre, d’agir dans la société pour sa mise en application. Siège social : 6, rue Charles de Coulomb, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 3 février 2017.

GROUPEMENT DES CHASSEURS DE BOUTRY. Objet : le développement du gibier, sa protection, son repeuplement, la destruction des nuisibles, la répression du braconnage, et l’exploitation rationnelle de la chasse sur les territoires où l’association possèdera le droit de chasse, soit par apports des adhérents, soit par cessions, échanges ou locations; elle regroupe les chasseurs de la commune ainsi que les chasseurs étrangers à la commune, qui seraient admis selon les modalités prévues par le règlement intérieur. Siège social : 5, rue des Clos, Boutry, 28170 Fontaine-les-Ribouts. Date de la déclaration : 24 janvier 2017.

HEALTHY AND HAPPINESS. Objet : aide au développement personnel, développer l’écoute et libérer la parole en groupe et améliorer sa communication, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement. Siège social : 42 D, rue BECASSE, 28110 Lucé. Date de la déclaration : 31 janvier 2017.

L’ABEILLE LÈVOISE. Objet : gestion d’un rucher et promotion de l’apiculture et de la biodiversité ; développer les aspects pédagogique et éducatifs avec production et vente de miel. Siège social : mairie, 4, place de l’Eglise, 28300 Lèves. Date de la déclaration : 10 février 2017.

LA CAMPOSÉRUSIENNE. Objet : organiser des manifestations festives, des rencontres culturelles. Siège social : 2, rue les Blés Or, 28700 Champseru. Date de la déclaration : 23 janvier 2017.

LA FRANCE C’EST VOUS. Objet : l’association "La France C’est Vous" a pour objet de mobiliser le plus grand nombre de citoyens pour prendre rapidement les nombreuses réformes structurelles dont le pays a besoin afin de réconcilier solidarité et prospérité" ; l’association vise ainsi à construire un projet de société attractif, mobilisateur en phase avec une économie mondialisée et tirant partie de formidables atouts de notre pays ; organisée en mouvement politique, l’association "La France C’est Vous" se voudra l’expression de la société civile et prendra part directement au débat public pour influencer le discours, les programmes et l’action des partis et du gouvernement en place ; elle pourra présenter des candidats à toutes les élections, et octroyer son soutien à des candidats qu’elle aura choisis. Siège social : 26, rue Chanzy, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 14 février 2017.

LA SOURCE. Objet : association pour la promotion, la recherche et le développement de la Permaculture sous la forme d’un jardin-forêt ; elle permet la mise en relation et la sensibilisation des différents acteurs locaux par l’exploitation d’un lieu expérimental de production. Siège social : chemin de la source, 28190 Dangers. Date de la déclaration : 10 février 2017.

LE BERCEAU. Objet : recherche, création et représentation chorégraphique ; développement et promotion de moyens d’expression artistique ; accompagnement au développement de l’écoute et harmonisation esthétique et cognitive ; développement et épanouissement de la personne et du groupe, pour un public d’enfants et d’adultes en favorisant les échanges intergénérationnels. Siège social : mairie, rue de l’Eglise, 28120 Bailleau-le-Pin. Date de la déclaration : 16 février 2017.

LES ANCIENS D’ELSA. Objet : créer et entretenir des relations entre élèves, anciens élèves et professeurs ; communiquer sur la vie du lycée par le biais des réseaux sociaux (évènements, rencontres, tables rondes) ; constituer un réseau d’anciens élèves susceptibles de favoriser l’insertion professionnelle des lycéens actuels (oraux, échanges, simulation d’entretiens d’embauches, etc) ; vendre des produits pour financer les évènements. Siège social : Lycée Elsa Triolet, 2, rue des Ecoles, 28110 Lucé. Date de la déclaration : 7 février 2017.

LES NOISETTES A SAVON. Objet : fabrication, participation, organisation de courses de caisses à savon. Siège social : 30, grande rue BAGLAINVAL, 28320 Gallardon. Date de la déclaration : 29 janvier 2017.

LES P’TITES CANAILLES. Objet : pallier à la pénurie de structures d’accueil de jeunes enfants, afin de soulager les parents des difficultés rencontrées à garder leurs enfants et des collectivités locales assaillies de demande; par ailleurs elle permet d’accueillir l’enfant et de l’aider à travers des activités et la verbalisation à s’intégrer dans un groupe d’enfants de différents âge et avoir progressivement une autonomie suffisante, pour vivre au mieux la vie en collectivité et permettre ainsi de recréer une ambiance chaleureuse et familiale; l’association exercera à titre ponctuel des activités économiques et pourra offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services, ainsi que toutes activités annexes, connexes et complémentaires s’y rattachant, directement ou indirectement et toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utile directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social. Siège social : 20, route du Gue des Grues, 28260 Sorel-Moussel. Date de la déclaration : 30 janvier 2017.

LES SOLDATS DE PLOMB. Objet : représenter la vie des soldats du 20ème siècle; de la première guerre mondiale a la guerre du Vietnam lors d’évènements publiques ou privés; la participation à toutes manifestations entrant dans son cadre de représentation avec leurs matériels et tenues d’époques, équipés ou non équipés de répliques d’armes inertes ou d’armes neutralisées ainsi que tout objet, matériel, accessoire, complétant le bon déroulement de la sortie; la préservations et l’exposition de matériel issus de cette époque, véhicules, uniformes, équipement; aider d’autres associations qui par leurs actes et activités font revivre l’histoire; vendre ou louer tout produit de reconstitutions et d’inspirations historique. Siège social : 10, route de Sorel, 28260 Anet. Date de la déclaration : 24 janvier 2017.

MOFO FILMS. Objet : création, production, reproduction, diffusion en audiovisuel, cinéma, nouveaux médias, créations numériques, graphisme, multimédia, communication et tous produits et services qui pourraient en dériver. Siège social : 00 les Haies, 28240 Saint-Victor-de-Buthon. Date de la déclaration : 4 février 2017.

MOTO CLUB LES ALLUMES ASSO 28. Objet : réunir des passionnés du monde de la moto afin de partager leur expérience autour de promenades, découverte de régions et paysages en France où à l’étranger, de réunions régulières dans le but de partager ensemble la passion pour la moto et d’améliorer l’image du motard; l’association n’a aucune vocation sportive, n’organise ni ne participe à des compétitions quelles qu’elles soient ; organisation de sorties touristiques et découvertes ; organiser et, ou participer à des manifestations internes, journée de la moto, journées des associations, expositions, participation à des activités organisées par des associations ou organisations extérieures en cohérence avec la vocation de notre association. Siège social : 8, boulevard de l’Industrie, 28500 Vernouillet. Date de la déclaration : 21 janvier 2017.

MUSIQUE EN VOUS. Objet : rassembler les amateurs de musique afin de la partager et d’en développer la pratique. Siège social : 13, rue du 17 Aout, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 21 janvier 2017.

POUR UN PROJET DE SANTE A VILLEMEUX-SUR-EURE ET SES ENVIRONS. Objet : créer la maison de santé pluridisciplinaire de Villemeux-sur-Eure dont le rôle est de contribuer à l’amélioration de l’aménagement sanitaire et social sur le territoire de Villemeux-sur-Eure et ses environs; pour cela elle se propose de; créer à terme sur Villemeux-sur-Eure une maison médicale, outil dynamique et pluridisciplinaire qui devienne un acteur de la coordination et de l’amélioration de la qualité des soins et des actions de santé puplique; créer une dynamique et attractivité vis-à-vis des jeunes professionnels de santé; acquérir et gérer les biens et services nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Siège social : Mairie, 35 Grande Rue, 28210 Villemeux-sur-Eure. Date de la déclaration : 10 février 2017.

QUOREL. Objet : étude, conservation, mise en valeur et valorisation du patrimoine archéologique, géologique et pédologique. Siège social : 114, rue de Crochet, 28230 Droue-sur-Drouette. Date de la déclaration : 27 janvier 2017.

RESEAU DE SANTE DU THYMERAIS. Objet : améliorer la prise en charge sanitaire de la population du thymerais, la qualité de vie et de travail des acteurs de santé, et de favoriser l’installation de jeunes professionnels et acteurs de santé; la promotion, la structuration, l’organisation, la réalisation de la recherche, enseignement, formation, action de santé publique, soins médicaux et paramédicaux de l’ensemble des professionnels et acteurs de santé exerçant sur secteur de chateauneuf en thymerais, en outre, elle sert d’intermédiaire entre les membres et les organismes ou personnes susceptibles de partenariats sous toute forme et participation à ces actions; universités, hôpitaux, caisse, institutions, organismes de contrôle et validation, sociétés, organismes de formation professionnelle continue, de recherche et autres intervenants. Siège social : 5, rue Maurice Viollette, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais. Date de la déclaration : 7 février 2017.

RIVERAINS ET USAGERS CONCERTES. Objet : rassembler les riverains et usagers au sujet de problématiques qui les concernent, dans le but de proposer les actions concertées en son sein, visant l’amélioration des conditions de vie, de sécurité et de circulation dans la commune de Luisant ; ces propositions pourront être présentées et argumentées auprès des élus ou autres compétences investies dans ces thématiques ; elle s’inscrit dans une démarche citoyenne et responsable. Siège social : 3, rue Pasteur, 28600 Luisant. Date de la déclaration : 25 janvier 2017.

SANTÉ DU FUTUR. Objet : mettre à la disposition du public des offres de soins ambulatoires; contribuer à l’amélioration de la qualité des soins offerts aux patients par le partage d’expériences la complémentarité des approches ; favoriser l’insertion des professionnels partenaires au sein de Santé du Futur dans un tissu sanitaire médico-social et social. Siège social : 5, rue de Valmy, 28260 Anet. Date de la déclaration : 25 janvier 2017.

SOUDAN UNE NATION SANS FRONTIERE POUR LA CULTURE ET LA CREATIVITE. Objet : elle a pour vocation les activités sociales, culturelles et sportives ; elle oeuvre pour, l’épanouissement du patrimoine soudanais et l’ouverture au peuple français à sa culture mais aussi à la coopération avec les organisations humanitaires et gouvernementales dans le but d’assister les victimes de la guerre civile au Darfour et de mener des campagnes de sensibilisation pour arrêter cette guerre meurtrière. Siège social : 11, rue Pierre et Marie Curie, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 26 janvier 2017.

SPORT POUR TOUS. Objet : faciliter la demande dans le secteur du sport; notre encadrement est assuré par des éducateurs qualifiés et diplômé qui adaptent environnement, matériels et activités aux capacités des enfants, des adultes, futurs mamans et des séniors; toutes les activités rémunératrices permettront à l’achat de nouveaux matériels ou de nouvelles formations pour les intervenants pour toujours proposer de nouvelles découvertes, notre équipe expérimentée enseigne avec passion et simplicité; ce sont des cours réguliers de danse, sport pour tous les âges dans un esprit familial et de partage de convivialité pour tous les niveaux. Siège social : 4, rue des Peupliers, 28500 Garnay. Date de la déclaration : 3 février 2017.

UNIR AGIR ET CONSTRUIRE. Objet : aide à la réinsertion des jeunes ou à leur accompagnement comme la recherche d’un emploi de formation d’orientation, réunion d’information, mise en place d’actions pédagogiques dans les domaines culturels économiques et sociaux. Siège social : 2, rue Nelson Mandela, 28500 Vernouillet. Date de la déclaration : 7 décembre 2016.