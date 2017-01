EURE-ET-LOIR - Moins de tués sur les routes en 2016

Alors que les chiffres de la sécurité routière sont mauvais en 2016, l'Eure-et-Loir tire son épingle du jeu. Le nombre de personnes tuées sur les routes est en baisse tout comme le nombre d'accidents corporels. Le département a enregistre 26 décès contre 34 en 2015. Une tendance déjà observée l'an passé. Les précisions de Ludovic Ravailleau.

Et concernant les actions de préventions, plus d'une centaine ont été menées l'année dernière autour des quatre enjeux nationaux, les jeunes, la vitesse, les deux-roues motorisés et l'alcool.