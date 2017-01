EURE-ET-LOIR - Météo : -10° sous abri relevé à Chartres

La nuit a été froide, très froide même, la température relevée sous abri a atteint les -9°8 à Châteaudun et -9°6 à Chartres. Au lever du jour, la température a encore baissé avec à 8 heures - 10,1° à Chartres et -9°8 à Châteaudun. La nuit la plus froide depuis le début de l'année et même de toute l'année 2016. On reste toutefois loin du record du 17 janvier 1985, où à Châteaudun, il avait été relevé -18°8 et à Chartres -18°4.