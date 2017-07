EURE-ET-LOIR / LOIR-ET-CHER - De nouveaux feux de champ samedi

LOIR-ET-CHER - 26 hectares de céréales et de chaumes ont brulé hier après-midi à Morée au hameau de la Petite Haie. 5 hectares ont brûlé à Fontaine-les-Coteaux. Le chauffeur de la moissonneuse-batteuse a été transporté au centre hospitalier de Vendôme.

EURE-ET-LOIR - Les pompiers sont également intervenus à Allaines en début d'après-midi, tout comme aux Chatelliers-Notre-Dame, Chaudon et à Broué. Feux de champs également à Arrou et Donnemain. Sur la commune de Thimert-Gâtelles, c'est un engin agricole, une presse qui a pris feu. Au total c'est sans doute plus d'une trentaine d'hectares qui ont été détruits par les flammes.