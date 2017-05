Avec le lundi 8 mai, certains pourront peut-être profiter d'un week-end de trois jours. L’organisation du second tour des élections présidentielles dimanche semble modifier les déplacements. Bison Futé voit vert dans le sens des départs vendredi et samedi et orange dimanche en région Centre-Val de Loire. Ce sera également orange pour les retours lundi sur les grands axes de la région.