EURE-ET-LOIR - Les orientations budgétaires du département

Maintien de la fiscalité, maîtrise des charges de fonctionnement et investissements sont les trois mots d'ordre pour le futur budget du Département. Le conseil départemental a présenté ses orientations budgétaires pour 2017. Les taux d’imposition seront donc maintenus au même niveau que 2016 pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages et des entreprises. Pour maitriser les dépenses de fonctionnement, le personnel partant en retraite n'est pas remplacé et des services seront mutualisés. Dans ce budget, le niveau d’investissement restera élevé sur les routes, les collèges, ou encore le très haut débit.