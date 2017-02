EURE-ET-LOIR - Les bénéficiaires de la réserve parlementaire

L'Assemblée Nationale vient de rendre publique les montants et les attributions la réserve parlementaire pour l'année 2016. En Eure-et-Loir, les 4 débutés ont distribué 629 657 €. Philippe Vigier a distribué 235 000 € et Jean-Pierre Gorges près de 127 000 €. 133 000 pour Laure de la Raudière et 134 000 pour Olivier Marleix.

Voici ci-dessous l'ensemble des bénéficiaires allant de 10 000 € à 30 000 € pour les communes de Saint-Denis-des-Puits et de Vert-en-Drouais.