EURE-ET-LOIR - Les 30 nouvelles associations du mois d'avril

Trente associations ont été créées en avril. Elles ont fait l'objet d'une publication au Journal Officiel. En voici la liste.

AEROMODELISME CLUB DIGNY JAUDRAIS 28. Objet : la pratique de l'aéromodélisme ; dans ce contexte, elle contribue à assurer la formation aéronautique de base des jeunes par l'enseignement de l'aéromodélisme ; elle encouragera la pratique des activités aéromodélistes par l'organisation de manifestations ouvertes à ses membres et aux membres d'autres associations affiliées et organismes agréés de la FFAM Siège social : Ferme de grassevache, lieu-dit Grassevache, 28250 Digny. Date de la déclaration : 23 mars 2017.

ASSOCIATION JEAN LELIEVRE. Objet : contribuer à la formation du jeune citoyen par le développement de la responsabilité, du civisme, de l'autonomie au travers de la pratique d'activités physiques, sportives, d'activités socioculturelles ; se situant dans un cadre de fonctionnement démocratique, elle contribue à l'éducation globale des enfants ; elle est affiliée à l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré (USEP), secteur sportif scolaire de la Ligue de l'Enseignement ; elle participe aux rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par l'USEP Siège social : ECOLE JEAN LELIEVRE, 1, rue de l'Eglise, 28500 Marville-Moutiers-Brûlé. Date de la déclaration : 17 mars 2017.

ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DE L'EXPORTATION GRÂCE À INTERNET. Objet : assurer la promotion et l'évolution des procédés de communication utilisant le web international et apporter ainsi une visibilité efficace aux entités souhaitant faire connaître leur existence autour du monde grâce à internet ; le but est de promouvoir l'utilisation d'internet pour la promotion des entreprises à l'international en se basant sur les procédés existants ayant fait leurs preuves ; elle regroupe les utilisateurs et acteurs de ces techniques ; l'association en particulier assure la formation des formateurs spécialisés et des spécialistes qui pourront ainsi collaborer aux organismes de formation ; elle gère et fait évoluer les procédures permettant la création d'un document web en de nombreuses langues, document à haute visibilité et efficacité commerciale pour aider les entreprises à développer leur présence mondiale ; elle communique sur ce sujet par tous moyens utiles ; elle peut effectuer des études et prestations dans ce but Siège social : 4, LA CHAISE, 28290 Châtillon-en-Dunois. Date de la déclaration : 30 mars 2017.

ASSOCIATION S.A.R.H.A. (SOINS APPORTÉS PAR LA RELATION HOMME - ANIMAL). Objet : pratiquer, promouvoir et développer la zoothérapie et équithérapie à fin thérapeutique ou de découverte de la relation entre l'homme et l'animal ; elle s'adresse à toute personne de l'enfant à la personne âgée avec ou sans pathologie, handicap dans le but d'éveiller, maintenir ou améliorer leur potentiel cognitif, physique, psychosocial ou affectif Siège social : chez Mademoiselle JULLIEN Audrey, 34, rue des hirondelles, 28630 Mignières. Date de la déclaration : 11 avril 2017.

CHANTOURNAGE EN EURE-ET-LOIR. Objet : promouvoir le chantournage et la création d'objets en bois dans les activités de loisirs créatifs Siège social : 66, rue de la Fée, 28410 Boutigny-Prouais. Date de la déclaration : 01 avril 2017.

CIE BATTEMENT D'ELLES. Objet : création de spectacles vivants ; proposer un travail régulier en danse et toutes disciplines artistiques pouvant servir aux spectacles vivants ; encourager la recherche artistique en partenariat avec d'autres artistes mais aussi d'autres médias ; promouvoir, partager et célébrer l'art de la danse par tous moyens ou supports possibles Siège social : 86, rue Gabriel Péri, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 28 mars 2017.

COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE 28. Objet : animer la vie sportive fédérale dans le département et, à ce titre, notamment ; proposer chaque année un calendrier de rencontres départementales dans les disciplines pratiquées par les associations et clubs sportifs ; le programme de ces rencontres sportives doit être établi en cohérence avec celles des départements composant la zone sportive FFSA dans laquelle le CDSA se trouve ; apporter son aide sous des formes et avec des moyens divers (soutien financier, interventions techniques, conseils pédagogiques, etc) aux associations et clubs sportifs affiliés à la FFSA dans le département ; oeuvrer au développement du sport adapté en agissant pour la promotion des activités physiques et sportives dans les établissements et en suscitant la création d'associations et clubs sportifs nouveaux et l'adhésion de nouveaux licenciés en organisant notamment, en lien avec la ligue, des formations à l'intention des intervenants en activités physiques et sportives ; dynamiser les liens entre les autres comités départementaux de la région d'une part, entre les associations et clubs sportifs, d'autre part, en organisant à l'intention des dirigeants et animateurs du département des journées d'études et de réflexion, des stages de formation, des conférences ou toute autre manifestation, en publiant un bulletin départemental, etc Siège social : 5, rue de l'abbé Brehin, 28500 Tréon. Date de la déclaration : 14 mars 2017.

COMITE DES FETES THIEULINOIS. Objet : organiser des manifestations diverses (repas dansants, brocante ect Siège social : 8, rue de la Bonnetterie, 28240 Le Thieulin. Date de la déclaration : 30 mars 2017.

COMPAGNIE DES POTANATES. Objet : favoriser la création artistique et la production d'oeuvres originales, expérimentales ou innovantes dans le cadre d'un projet culturel et artistique autour du théâtre ; les adhérents trouveront au sein de cette association l'occasion unique de se produire devant un public ; l'association aidera au développement et à l'organisation autour de la production artistique, un projet d'action culturelle et artistique, par le biais de sensibilisation, mise en oeuvre et représentation de spectacles, performances, rencontres ; pour aider à s'exprimer, se divertir, s'instruire et prendre confiance en soi; Siège social : 59, rue Diane de Poitiers, 28260 Anet. Date de la déclaration : 04 avril 2017.

EN ÉQUI'LIBRE, MÉDIATION ÉQUINE. Objet : accompagnement par la relation d'aide en médiation équine de toute personne en situation de handicap qu'il soit moteur, mental, social, sensoriel, de polyhandicap ou présentant une souffrance passagère ou durable Siège social : 10, avenue DE LA GARE, 28300 Jouy. Site internet : http://enequilibre.wixsite.com/equicie. Date de la déclaration : 26 mars 2017.

EVELAND COUNTRY 28. Objet : cette association a pour but de promouvoir, d'initier, pratiquer et développer la danse country dite "Danse en ligne", ainsi que d'organiser des stages, des ateliers, des workshops, des cours collectifs et démonstrations Siège social : 8, rue du Général Leclerc, Mairie d'Epernon, 28230 Épernon. Date de la déclaration : 29 mars 2017.

F'AMES DU MONDE. Objet : promouvoir et financer la formation de femmes vulnérables à la couture notamment en Inde Siège social : 22, rue DE LA REPUBLIQUE, 28300 Saint-Prest. Date de la déclaration : 11 avril 2017.

FOOTBALL CLUB BEAUVOIR. Objet : l'association a pour objet la création et la gestion d'un club de football qui sera affilié à la Fédération Française de Football afin de proposer un programme régulier d'entraînement sportif pour préparer aux rencontres sportives officielles organisées par la F.F.F. au niveau départemental, régional, national ; aussi elle aura pour but de favoriser l'expérience de l'initiative et de la responsabilité, de citoyenneté en invitant ses membres à prendre une part active au fonctionnement de l'association sportive Siège social : 73, rue Louis Armand, 28200 Châteaudun. Date de la déclaration : 07 avril 2017.

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DUPRE. Objet : cette association a pour but exclusif de mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au Groupement par un contrat de travail ; ce Groupement ne peut effectuer que des opérations à but non lucratif Siège social : 128, rue des Bergeries, 28310 Le Puiset. Date de la déclaration : 20 avril 2017.

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LA PLAINE DES BOIS. Objet : en accord avec la loi du 25 juillet 1985, ce groupement a pour unique objet : la mise à disposition de ses membres, d'un ou de plusieurs salariés, liés au groupement par contrat de travail Siège social : LA CHAISE, 28200 Thiville. Date de la déclaration : 24 avril 2017.

HOLY INK ASSOCIATION. Objet : la pratique et/ou la promotion des activités suivantes ; promouvoir l'art du tatouage (et piercing) par le biais de conventions, ou de rassemblement de manière itinérante ; pour atteindre ce but, elle pourra mobiliser l'ensemble des moyens d'actions autorisés par la loi Siège social : 23, rue Maurice Gledel, 28210 Nogent-le-Roi. Date de la déclaration : 06 avril 2017.

JAZZ POUR TOUS. Objet : l'association dite "Jazz pour Tous", fondée le 24 mars 2017 a pour but la promotion des musiques actuelles, du jazz, de la chanson française ; elle oeuvre à mettre en place des dynamiques locales ; organisation de manifestations festives ; soutien et aide logistique à des groupes musicaux Siège social : Mairie de Saint-Prest, 78, rue de la République, 28300 Saint-Prest. Date de la déclaration : 05 avril 2017.

KYO. Objet : promouvoir, coordonner, enseigner et animer des activités sportives (krav maga, arts martiaux, yoga, fitness) , culturelles et linguistiques (cours d'anglais, voyage et échanges à l'étranger, théâtre, prise de parole en public) et artistiques (cours de décoration intérieure, peinture, arts appliqués) ; possibilité de fourniture à titre habituel de services ou produits à la vente correspondant à ces activités Siège social : 36, rue DE RECHEVRES, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 07 avril 2017.

L' AGORA X, SPORT, SANTÉ, CORPS ET ESPRIT. Objet : éducation et promotion de la santé telles que définis par l' INPES ( Institut National de Prévention et d' Education pour la Santé Siège social : 3 TER, rue DES VERGERS, 28630 Mignières. Date de la déclaration : 23 mars 2017.

LA RUCHE. Objet : l'association a pour but de contribuer à la politique d'accompagnement des résidents vivant au sein de l'EHPAD Notre-Dame-De-Joie Siège social : 12, rue du docteur Boudin, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 29 mars 2017.

LA THEIERE. Objet : développement du vivre ensemble par la mise en place d'évènements culturels ouverts à tous Siège social : L'Arsenal, 8, place Sully, 28400 Nogent-le-Rotrou. Date de la déclaration : 16 mars 2017.

LES AMIS DE REMY BELLEAU. Objet : sensibilisation à l'oeuvre du poète Rémy Belleau et des poètes de la Pléiade ; développement de toutes les actions susceptibles de faire connaître au plus grand nombre les Arts de la Renaissance et de leurs prolongements dans le passé et dans le Monde contemporeain, plus généralement, la mise en valeur des écrivains, artistes et acteurs de la Culture natifs de Nogent-le-Rotrou et du Perche ; en particulier par la création d'une maison d'écrivains dédiée à Rémy Belleau dans la maison du Bailli Pierre Durand jouxtant l'ancienne abbaye de Saint-Denis. La création d'un musée dans cette même Maison du Bailli destiné à mettre en valeur l'Histoire de ce bâtiment depuis sa construction, l'Histoire qui s'y est déroulée et celle des établissements scolaires : Collège et Lycée à proximité. La valorisation, la connaissance, la mise à disposition et la sauvegarde du patrimoine culturel en général Siège social : Lycée Rémi Belleau, 33, rue Bretonnerie, 28400 Nogent-le-Rotrou. Date de la déclaration : 06 avril 2017.

LES CHATS DE LA VALLEE. Objet : à travers la découverte des arts, protéger les chats errants de la vallée à Bonneval ; permettre la stérilisation, l'achat de nourriture dans le but de leur apporter un asile et les empêcher de se reproduire ; l'art servant de support à la sensibilisation des gens ; cette association a pour but la protection des chats par la promotion, la découverte et la vente d'objets artistiques réalisés par les membres de l'association Siège social : 13, rue des Vallées, 28800 Bonneval. Date de la déclaration : 24 avril 2017.

MADELEINE FUTSAL CLUB. Objet : développer la pratique sportive du FUTSAL Siège social : 2, impasse DES CASTORS, 28000 Chartres. Date de la déclaration : 28 mars 2017.

O VIVE LA VIE. Objet : la valorisation et la promotion d'espaces, de territoires, de cultures et de savoir-faire par l'évènementiel, la mise en place d'espaces, d'évènements, d'environnement propices au partage, au plaisir, à la positivité et aux bonnes relations au sein d'un groupe intergénérationnel ; la préservation du Patrimoine commun et sa transmission entre les générations ; globalement, nous défendons pour tous et dans toutes les situations la recherche d'une meilleure qualité de vie, du mieux vivre ensemble, de l'harmonie avec le vivant et du respect de l'environnement ; nos actions s'inscrivent dans une logique de développement durable Siège social : sente de la Chasse, 28150 Les Villages Vovéens. Date de la déclaration : 07 avril 2017.

SHANT-LYS. Objet : pratique, dans le respect et la tolérance, de techniques favorisant le développement de la personne humaine qui lui permettent d'approfondir la connaissance sur les différents plans : physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel, par des rencontres, des conférences, des stages ou d'autres à la demande de membres ou d'autres associations, la fourniture et la vente d'objets, manuels et livres s'y rapportant, étant exclus tout caractère politique et religieux Siège social : 25, rue Henri Baillods, Eglancourt, 28130 Saint-Martin-de-Nigelles. Date de la déclaration : 18 avril 2017.