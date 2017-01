EURE-ET-LOIR - Le président de la CMA reste prudent sur une éventuelle reprise

2016, une année marquée par plusieurs record pour la chambre de Métiers et de l'Artisanat. Tout d'abord le nombre d'entreprises inscrites, plus de 7 700 dont 1000 nouvelles l'année dernière. Le nombre de salariés est également important et l'activité semble repartir un peu mais il faut rester prudent selon le président Michel Cibois.

Michel Cibois, réélu président à l'automne dernier, interrogé par Ludovic Ravailleau. Parmi ses actions, la chambre de Métiers souhaite poursuivre et renforcer sa proximité avec les artisans..