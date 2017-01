EURE-ET-LOIR - Le plan grand froid activé au niveau 2

Activation du niveau 2 du plan grand froid en Eure-et-Loir à partir de ce mardi minuit. Les températures prévues dans les prochains jours seront négatives entre -5 et -4° à l'abri le matin mais la sensation de froid sera renforcée par le vent orienté Nord-Est, les températures ressenties seront comprises entre -13 et -9°. Le déclenchement du niveau 2 du plan hiver prévoit un renforcement des capacités d'hébergement des centres d'accueil d'urgence et l'intensification des maraudes. Nous y reviendrons mardi à 7h45 avec Carole Chevrier, secrétaire générale de la préfecture d'Eure-et-Loir.