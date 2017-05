EURE-ET-LOIR - La Vallée du Loir dans Le Routard

La Vallée du Loir aura bientôt son guide Routard. Il sera dédié au territoire, de sa source jusqu'aux portes d'Angers et sera lancé par Hachette en mars 2018. 112 pages d'adresses pratiques pour les touristes soucieux de découvrir le Loir. 20 000 exemplaires seront imprimés. Sachant que les Editions représentent un quart du marché des guides français, c'est un coup de projecteur unique pour le Dunois et Illiers-Combray selon Annie Constantin la présidente du GAL, Groupe d'Action Local. Le guide sera vendu 4,90€. Le coût pour les trois Com'com (commune Illiers, Com'com du Bonnevalais et Com'com du Grand Châteaudun) qui ont répondu à l'appel à projet est de 57 000€. Ecoutez Annie Constantin la présidente du GAL, Groupe d'Action Local au micro de Christophe Blondel.