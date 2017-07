EURE-ET-LOIR - La Préfecture lutte contre la prostitution

Sophie Brocas, la préfète d'Eure-et-Loir, installe une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, à Chartres. L'objectif est de renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et d'accompagner les personnes prostituées. Une commission constituée de dix-neufs membres s'est réunie mardi, une première fois, pour faire un état des lieux de la prostitution en Eure-et-Loir et pour fixer une feuille de route aux acteurs de terrain.