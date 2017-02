EURE-ET-LOIR - L'AFOC 28 se remet en ordre de marche

L'AFOC 28 reprend du service. L'association force ouvrière consommateurs d'Eure-et-Loir s'est relancé il y a un an. Dans sa ligne de mire, la mise en concession autoroutière de la RN 12 et de la RN 154, le projet de parking payant à l'hôpital de Chartres, la défense des services publics de santé ou encore la défense des locataires. L'AFOC 28 organise aussi des permanences. On écoute Jean-Luc Gabillard, le président de l'AFOC 28.

Les permanences de l'AFOC 28 ont lieu tous les mardis de 13h30 à 15h30 au 3, rue Ampère à Chartres. Renseignements au 02.37.91.94.83.