Les gendarmes ont interpellé en début de semaine quatre personnes suspectées de multiples vols en Eure-et-Loir et dans les Yvelines. Un mineur et trois majeurs auraient commis pas moins de 25 cambriolages en six jours durant le mois de juillet. Commerces, habitations, voitures, en tout 17 communes ont été touchées. Ils sont convoqués devant le tribunal.

Source : l'Echo Républicain