Les banques de moins en moins présentes sur les territoires. LCL fermera 240 agences d'ici fin 2019. Société Générale et BNP Paribas vont fermer 20 % de leurs agences d'ici à 2020, et le Crédit Agricole avait été pionnière dès 2013. Pourquoi cette tendance, et quel choix pour les clients ?

Hervé Leroux, directeur général adjoint du Crédit Agricole Val de France, était l'invité de Christophe Blondel à 7h45,