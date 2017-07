EURE-ET-LOIR - Des interdictions pour limiter les débordements

La Préfecture d'Eure-et-Loir prend des mesures pour limiter les débordements pour le 14 juillet. La vente d'alcool à emporter est interdite jeudi et vendredi dès 18h, tout comme les contenants en verre et en métal. Idem pour la distribution, la vente et l'achat de carburants dans un récipient transportable. Enfin l'achat, la vente ou l'utilisation des artifices de divertissement non professionnels sont prohibés sur la voie et les espaces publics jusqu'à samedi 8h.