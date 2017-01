EURE-ET-LOIR - Des coupures d'électricité dans de nombreux secteurs

Des coupures d'électricité nous sont signalées dans de nombreux secteurs d'Eure-et-Loir. Sans doute à cause du givre qui fragilise les fils ou les branches des arbres qui cèdent et entraînent les fils électriques dans leur chute. Les techniciens d'Enedis (ex-Erdf) sont mobilisés pour rétablir l'alimentation des usagers. Outre le secteur de Vert-en-Drouais samedi soir et celui de Villiers-Saint-Orien ce dimanche matin déjà indiqués dans de précédents articles, Coline nous signale plusieurs coupures à Villette-les-Bois sur la commune de Tremblay-les-Villages.

Des coupures également sur le secteur d'Unverre nous indique Aurélie. Coupure du coté de Beauvillers et d'Allonnes, mais aussi d'Orgères-en-Beauce, de Neuvy-en-Dunois et Sancheville. A Nogent-le-Roi, coupure d'une trentaine de minutes samedi vers 22h30, aussi à Maintenon mais moins longue. Coupures encore à Senonches, Châteauneuf-en-Thymerais ou Bonneval.

MAJ - 21h - Dans le secteur de Nogent-le-Roi, les techniciens d'Enedis (ex-Erdf) ont identifié l'origine de la panne intervenue dans la soirée du 31 décembre. L'intervention de réparation sur une ligne de 90 000 volts sera effectuée demain lundi dans la journée indique la société ajoutant que "le dispositif de bouclage actuellement en cours permet d'apporter l'énergie électrique nécessaire aux abonnés du secteur".