La discipline n'est pas encore très connue mais elle semble faire de plus en plus d’adepte, le patinage Freestyle. A Chartres, Nabil a chaussé les patins depuis 3 ans et s'est lancé dans cette discipline sportive. En novembre dernier, il a crée une équipe à Chartres « ICE DANCE » avec Julian et Jonathan.(Facebook : Ice Dance Officiel)

Ecoutez Nabil, il était l'invité du jour ce mercredi sur Intensité.