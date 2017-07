EURE-ET-LOIR - De nouvelles restrictions d'eau

La préfecture d'Eure-et-Loir vient de prendre un arrêté portant sur de nouvelles restrictions d'eaux. Il y avait déjà eu un arrêté en ce sens en juin. Mais cette fois, la Thironne et la Vinette ont été ajoutée à la longue liste de cours d'eau en alerte ou en situation de crise. Cette restriction concerne donc les prélèvements directs dans les cours d'eau ou les nappes alluviales.

Voici ci-dessous, le communiqué officiel de la Préfecture d'Eure-et-Loir

Communiqué de presse sur les restricitions de l'usage de l'eau en Eure -et-Loir

Malgré la pluviométrie enregistrée à la station météorologique de Chartres au mois de juin de 62,4 mm (soit un excédent de 14,2 mm par rapport à la normale), il est observé une chute importante des débits de certains cours d'eau mesurés par les stations de la DREAL et lors de la campagne de mesures de la DDT effectuée le 4 juillet 2017 sur les cours d’eau du département. Il est à noter que ces précipitations ne sont pas tombées de façon homogène sur le département.

Ces mesures de limitation ne concernent pas les usages de l'eau provenant du réseau de distribution public d'eau potable. Elles concernent tous les autres usages de l’eau

Ainsi certains cours d'eau en Eure-et-Loir sont maintenant concernés par les mesures de restriction des usages de l'eau.

Les cours d'eau en situation d'alerte sont :

- La Blaise,

- La Cloche,

- La Drouette,

- L’Eure de l’entrée du département (Manou) à Saint-Luperce inclus,

- L’Eure de l'aval de Saint-Luperce à Jouy inclus et ses affluents,

- La Foussarde,

- Le Loir, de la source à Saumeray inclus,

- Le Loir, de l’aval de Saumeray à Saint-Maur sur le Loir inclus,

- Le Ruisseau des Vacheresses,

- La Thironne,

- La Vesgre,

- La Voise de l'aval de Oinville-sous-Auneau jusqu'à l'Eure,

- L'Yerre, de l'aval d'Arrou jusqu'au Loir.

Les cours d'eau en situation de crise sont :

- L'Ozanne, de sa source jusqu'à Brou inclus,

- La Vinette,

- La Voise, de la source jusqu'à Oinville-sous-Auneau inclus,

- L’Yerre,de sa source à Arrou inclus.

La météorologie n'annonçant pas de précipitations pour les jours à venir, il est nécessaire de se montrer particulièrement vigilant.

Ainsi et conformément à l'arrêté préfectoral n° ddt-sgreb-bers 2017-04/03 en date du 26 avril 2017, définissant un cadre pour les mesures de limitation progressive des usages de l'eau sur les bassins hydrographiques des rivières d'Eure-et-Loir en période de sécheresse, la Préfète d'Eure-et-Loir a pris un arrêté de restriction des usages de l'eau sur les cours d'eau concernés tenant compte de l'évolution de la situation hydrologique. Elles concernent l’ensemble des usagers (particuliers, collectivités et entreprises) et portent essentiellement sur tous les usages de l’eau provenant uniquement de prélèvements directs dans les cours d'eau ou les nappes alluviales : lavage des véhicules, arrosage des jardins privés, des espaces verts, des terrains de sport et des

golfs, l’alimentation des plans d’eau, et les usages professionnels et industriels.

Elles sont modulées en fonction des bassins dans lesquels se situent les communes concernées mais sont applicables dans l’ensemble du département.

L'arrêté préfectoral, signé le 11 juillet 2017, consultable sur les sites de la Préfecture (http://www.eure-etloir.pref.gouv.fr/) fixe la situation dans laquelle sont placés chacun des bassins hydrographiques et la liste des communes s'y rattachant.

