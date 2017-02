EURE-ET-LOIR - De la prison pour les trafiquants

Six hommes condamnés pour trafic de stupéfiants. En 2015 et 2016, ils ont écoulé de la cocaïne et du cannabis en grande quantité en Eure-et-Loir, dans la Vienne et l'Essonne. Les enquêteurs ont mis la main sur 35.000 euros en liquide. La tête du réseau écope de 3 ans ferme, les autres protagonistes de 2 ans à 6 mois ferme.