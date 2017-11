EURE-ET-LOIR – Coup de filet anti-drogue avec une importante saisie d'armes

Une saisie exceptionnelle en Eure-et-Loir. Mercredi dernier, après deux années d'enquête un vaste opération de Police a permis de mettre à fin à un important trafic d'armes et de drogue à Lucé. Cent membres des forces de l'ordre et notamment du RAID, de la BRI ou du PSIG ont investit cinq habitations à Dreux, Vernouillet, Lucé, Ezy-sur-Eure (27) et Saulx-Marchais (78). Six caches ont aussi été investies. A l'intérieur, les enquêteurs ont retrouvés sept armes de guerres, dont deux lance-roquettes M80 (capable de neutraliser un char d'assaut), deux kalachnikov, et deux fusils mitrailleurs. Dix armes de poings, vingt-deux armes longues (dont sept fusil à pompes) et plusieurs dizaines de milliers de cartouches (pour un poids total de 80 kg) ont aussi été découverts. Rémi Coutin le Procureur reste stupéfait par l'ampleur de la saisie.