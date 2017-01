EURE-ET-LOIR - Chômage : +0,1% en décembre

Après une forte baisse en novembre (-1,6%), le chômage est quasi stable en catégorie A pour le mois de décembre en Eure-et-Loir, + 0,1% sur un mois. On note une hausse de 0,9% pour les moins de 25 ans et de 1,3% pour les plus de 50 ans. Toutes catégories confondues, le département compte 35 390 demandeurs d'emploi fin 2016. Au niveau régional, le chômage progresse de 0,6% en catégorie A pour le mois de décembre. (+0,8% pour le Loir-et-Cher, -0,4% pour le Loiret).