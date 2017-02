L'Académie dévoile ce lundi la carte scolaire pour la rentrée prochaine. Et depuis plusieurs jours déjà, les écoles menacées de fermeture se mobilisent. La semaine dernière, enseignants et parents d'élèves de l'ensemble du département se sont réunies pour organiser la lutte, une vingtaine de personnes était présente. Une nouvelle réunion a lieu mercredi à Dreux. On écoute Olivier Aubry, le secrétaire départemental du SNUDI-FO 28.