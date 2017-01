EURE-ET-LOIR - Benoît Hamon d'une courte tête

Benoît Hamon a créé la surprise sur ce premier tour de la primaire de la gauche. Il devance Manuel Valls de cinq points avec 36% des suffrages. Dans le département, l'ordre est le même mais le résultat est beaucoup plus étriqué. Seulement 67 voix séparent les deux candidats. Le député des Yvelines obtient 34.1% des suffrages contre 33,25% pour l'ex-premier ministre. Près de 8 000 euréliens se sont déplacés aux urnes pour ce premier tour. Bien moins que lors de la primaire en 2011 qui avait mobilisé plus de 12 000 votants. Second tour dimanche prochain avec un duel Hamon-Valls.