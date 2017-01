EURE-ET-LOIR - Bébés du Cœur : "Ça permet de faire face à l'intersaison"

La collecte des bébés du Cœur est lancée en Eure-et-Loir. Pendant trois week-ends*, les douze Lions Club du département se mobilisent au profit des Restos du Coeur. L'an dernier dix tonnes, pour 60 000 euros de marchandises avaient été collecté.

Petits pots (poissons, légumes, fruit dessert) lait en poudre, et couches (taille 4/5) sont principalement recherchés. Pascal IMBAULT, Coordinateur départemental de l'Opération était l'invité de Christophe Blondel à 7h45. Réécoutez son interview.

*La collecte des bébés du cœur débute ce week-end à Chateaudun, puis aura lieu, les 27, 28 et 29 janvier à Chartres, Auneau, Nogent-le-Rotrou et enfin les 3, 4 et 5 février à Dreux, Maintenon, Hanches.