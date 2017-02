EURE-ET-LOIR - Alerte aux particules fines

Un dépassement du seuil d'information et de recommandation pour les particules fines PM10 est prévu sur le département d'Eure-et-Loir à compter de ce samedi annonce dans un communiqué la Préfecture. Les conditions météorologiques sont propices à une augmentation des concentrations en particules en suspension PM10. Les niveaux en particules fines PM10 vont dépasser demain le seuil de 50μg/m3. Les conditions météorologiques sont propices à une dégradation de la qualité de l’air sur l’ensemble du département d’Eure-et-Loir.

Recommandations sanitaires pour demain

Pour la population générale, cet épisode de pollution ne nécessite pas de modifier ses activités habituelles. Il convient de maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d’aération (la situation, lors d’un épisode de pollution, ne justifie pas des mesures de confinement) et de ne pas aggraver les effets de cette pollution en s’exposant à des facteurs irritants supplémentaires : fumée de tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, exposition aux pollens en saison...

Pour les personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes asthmatiques, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires...) ou sensibles (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics, par les personnes diabétiques ou immunodéprimées, les personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux), il est recommandé : de limiter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur ; de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords en période de pointe ; - en cas de symptômes ou d’inquiétude, de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son médecin.