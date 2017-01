EURE-ET-LOIR - 4 000 foyers toujours plongés dans le noir !

L'Eure-et-Loir a fait le dos rond, jeudi soir, face au gros coup de vent. A 20h, on relevait 97 km/h à Chartres et 90 km/h à Châteaudun. De nombreux arbres se sont couchés. La chute d'un sapin sur une caténaire vers La Villette – Saint-Prest a interrompu le trafic des trains sur le Paris-Chartres, entre Chartres et Rambouillet, de 19h à 22h.

A Châteaudun, la bâche protégeant le chantier de l'Eglise St-Valérien s'est décrochée, vers 19h. La circulation autour de l'édifice est toujours coupée ce matin

5000 foyers ont aussi passé la soirée dans le noir. Ils sont encore 4000 ce vendredi matin, à 7h30. Par exempleà Châteaudun où l'électricité est coupée dans le quartier historique depuis 19h. Ce matin, les enfants de la garderie des écoles des Empereurs et Perrault sont accueillis à la bougie. Une cinquantaine de techniciens d'Enedis sont mobilisés ainsi que des élagueurs car de nombreux arbres ont dégradées les installations. Un hélicoptère, en partance de Tours (37), va survoler le département, aujourd'hui, pour réaliser un état des lieux en Eure-et-Loir.

Enedis espère un retour à la normale dans la soirée. Ecoutez, Lionel Masson, chargé de communication qui était l'invité de Christophe Blondel à 7h45.

La vigilance orange a été levée vers 22h, mais le département reste en jaune pour neige et verglas. Vers 6h les premiers flocons ont blanchi les routes, par exemple à Châteaudun, Yèvres, Thiron-Gardais ou Faverolles. Des chutes de neiges qui n'ont pas duré très longtemps. Restez prudent sur les routes ce matin.