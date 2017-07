EURE-ET-LOIR - 22 nouvelles associations en juin

22 associations ont été créées en juin en Eure-et-Loir. En voici la liste tel que publiée au Journal Officiel.

ABCOACHING28. Objet : accompagner des particuliers (en individuel et en groupe) en développement personnelPromouvoir la profession de coach à travers des actions d'assessment Siège social : 41, rue ROBERT POISSON, 28130 Saint-Piat. Date de la déclaration : 28 mai 2017.

ACADÉMIE DU MIEUX ÊTRE. Objet : promouvoir le Mieux-être et l'épanouissement personnel par la découverte, la pratique ou l'apprentissage de techniques favorisant la relaxation - la confiance en soi - la relation aux autres ; Aider les personnes, les familles en état de stress et/ou d'anxiété, en souffrance physique et/ou morale, en séances collectives ou individuelles, à titre privé ou professionnel Siège social : 1ER ETAGE GAUCHE, 13, rue SAINTE MEME, 28000 Chartres. Site internet : https://www.academieux.fr. Date de la déclaration : 19 juin 2017.

ASSOCIATION APERT BARRÉ. Objet : participer à des projets humanitaires Siège social : 6, rue DES CARRIERES, 28630 Berchères-les-Pierres. Date de la déclaration : 21 juin 2017.

ASSOCIATION LES ECHAPPÉES. Objet : promouvoir une équitation de plein air, respectueuse de l'environnement et des équidés ; organiser des activités de loisir et de tourisme liées à l'utilisation des équidés ; venir en aide aux particuliers propriétaires de chevaux pour des soins, conseils ou gardiennage ; héberger et soigner dans les meilleures conditions des équidés délaissés ou destinés à la boucherie ; les rééduquer ou les travailler pour permettre leur utilisation par l'association Siège social : LA PETITE AUDRIERE, 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières. Date de la déclaration : 06 juin 2017.

ASSOCIATION NATIONALE DES PERSONNELS MILITAIRES FÉMININS CARPIQUET - DIEPPE. Objet : rassembler des anciennes élèves ou cadres féminins issues des écoles EIPMF (Ecole Interarmées des Personnels Militaires Féminins) et EPFAT (Ecole des Personnels Féminins de l'Armée de Terre), et de faire perdurer le souvenir de ces écoles de formations spécifiques aux personnels militaires féminins, de maintenir la cohésion entre les adhérentes, de venir en soutien de chacune, moralement ou par tout autre moyen qui pourra être mis en oeuvre Siège social : 52, place de Longny, 28250 Senonches. Date de la déclaration : 14 juin 2017.

ASSOCIATION PASSAGE. Objet : la rencontre et l'échange autour de pratiques favorisant la bonne santé; l'animation et la formation artistique en lien ou non avec la santé sous forme d'interventions diverses: ateliers, cours, stages...; la rencontre, l'échange, la découverte de connaissance des pratiques de soins traditionnelles dans différentes cultures et dans différents pays du monde; la publication et la diffusion de tous livres, documents, photos, films en rapport avec l'objet Siège social : 7, rue des tilleuls, 28120 Marchéville. Date de la déclaration : 07 juin 2017.

ASSOCIATION VAUPARFONDS. Objet : organiser des manifestations pour créer du lien entre les habitants de la rue de Vauparfonds Siège social : 20, rue de Vauparfonds, 28600 Luisant. Date de la déclaration : 20 juin 2017.

BLEU BLANC RAID. Objet : de participer à l'édition 2018 d'Europ'Raid, le premier raid-aventure en Europe, soit l'organisation d'un tour d'Europe culturel solidaire et sportif de 10000 kilomètres à travers 20 pays en 23 jours dans le but de redécouvrir l'Europe tout en acheminant du matériel scolaire dans des écoles isolées d'Europe de l'Est ; cet objet s'inscrit dans une dimension d'intérêt général ; à ce titre, l'association s'ouvre à tous les publics, notamment les plus fragiles, préserve à ses activités un caractère non lucratif, laïque et apolitique, garantit, en toutes circonstances, un fonctionnement démocratique et transparent, et préserve le caractère désintéressé de sa gestion Siège social : CHEZ M VALENTIN RENAUD, 35 B, rue DE PARIS, 28270 Brezolles. Date de la déclaration : 03 juin 2017.

BUSHIDO SAINT GEORGES. Objet : cette association a pour objet la pratique du karaté et des disciplines associées Siège social : 16, rue du 8 mai 1945, 28190 Saint-Georges-sur-Eure. Date de la déclaration : 15 juin 2017.

CLIFF OPEN SONG. Objet : pratiquer et promouvoir la musique dans un contexte événementiel ; administration, gestion et promotion de Cliff Open Song ; se produire dans des lieux publics ou privés Siège social : 4, Bellandas, 28250 Digny. Date de la déclaration : 29 mai 2017.

CLUB DE DANSE DE TOURY. Objet : l'association a pour objet l'apprentissage de diverses danses, hip hop, dance hall, danse africaine, danse moderne; de proposer un travail régulier en danse; encourager la recherche artistique et la création et la production en partenariat avec d'autres danseurs et chorégraphes, mais aussi d'autres médias (arts plastiques, musique, théâtre, performances, vidéos et films); promouvoir, partager et célébrer l'art de la danse avec une audience aussi large que possible et par tout moyen ou support possible (cours, stages, représentations privées ou publiques...); et plus généralement de développer toutes activités concourant directement ou indirectement aux points ci-dessus Siège social : Mairie, 5, place Suger, 28310 Toury. Date de la déclaration : 06 juin 2017.

COMITÉS DES FÊTES DE VILLAMPUY. Objet : cette association a pour objet l'organisation de manifestations ou la participation active à des rassemblements lors des fêtes sur la commune de Villampuy ; ses moyens d'actions sont la tenue d'assemblées périodiques, l'organisation de manifestations et toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l'objet de l'association Siège social : 5, PAREAU, 28200 Villampuy. Date de la déclaration : 13 juin 2017.

FAN DE SPORT 28. Objet : pratique et promotion d'activités physiques, sportives et socioculturelles à destination des enfants, adolescents et adultes Siège social : 40, avenue DU GENERAL DE GAULLE, 28120 Illiers-Combray. Date de la déclaration : 13 juin 2017.

G.E.-KANE. Objet : le recrutement de salariés pour les mettre à disposition de ses membres ; le groupement pourra initier ou participer à toute initiative susceptible de favoriser la qualité de la gestion des ressources humaines au sein de ses entreprises adhérentes ; il pourra mener des actions de qualification et d'insertion professionnelle sur son territoire en fonction des besoins de ses adhérents ; il pourra également proposer des prestations liées à la gestion de l'emploi et de la formation, auprès de ses membres Siège social : 15, rue de l'Eglise, 28210 Croisilles. Date de la déclaration : 18 mai 2017.

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS "DES 4 SAISONS". Objet : cette association a pour but exclusif de mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au groupement par un contrat de travail ; ce groupement ne peut effectuer que des opérations à but non lucratif Siège social : 2, rue de l'Etang - Andeville, 28360 Meslay-le-Vidame. Date de la déclaration : 01 juin 2017.

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DU BREUIL. Objet : mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au Groupement par un contrat de travail Siège social : Ferme du Breuil, 28500 Crécy-Couvé. Date de la déclaration : 2 juin 2017.

LA MAISON DES P'TITS LOUPS. Objet : la pratique et/ou la promotion des activités suivantes : regroupement d'assistantes maternelles auxiliaires de puériculture afin d'élargir l'offre d'accueil présent sur le territoire ; notre but est d'oeuvrer quotidiennement à la sécurité physique et affective de l'enfant, de l'accueillir lui et sa famille dans leur individualité, de favoriser son autonomie à travers le matériel nécessaire à l'expérimentation et accompagner les familles dans leur rôle de parents Siège social : 1, impasse du Pressoir, Bilheux, 28170 Tremblay-les-Villages. Date de la déclaration : 14 juin 2017.

LA PALME COURVILLOISE ECOLE DES SPORTS AQUATIQUES ET SUBAQUATIQUES. Objet : la pratique de l'éducation physique et des sports et plus particulièrement de développer et de favoriser, par tout moyens appropriés sur les plans sportifs, artistique, culturel et scientifique, la connaissance du monde et patrimoine aquatique et subaquatique, la pratique de séances d'entrainement, les rencontres amicales et officielles, les stages, toutes activités éducatives, de nature à promouvoir le sport santé, avec le même souci de contribuer à l'harmonieux épanouissement de la personne humaine, ainsi que celle de tous les sports et activités aquatiques et subaquatiques et connexes, notamment la pratique de la natation régie par la Fédération française de natation et d'une façon complémentaire éventuelle, la pratique d'autres activités physiques et culturelles, le tir sur cible, l'apnée, la pêche sous-marine, le hockey subaquatique, la nage avec accessoires, plongée en scaphandre pratiquée en mer, piscine, lac ou eau vive, et nages régies par la FFESSM Siège social : 26, rue d'Alsace, 28190 Courville-sur-Eure. Date de la déclaration : 20 juin 2017.

LES AMIS DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE SERAZEREUX. Objet : la préservation et la mise en valeur l'ensemble du patrimoine de la commune de Serazereux en Eure et Loir (Eglise Saint-Denis, Calvaire, et autres petits patrimoine) Siège social : 4, rue SAINT DENIS, 28170 Serazereux. Date de la déclaration : 03 juin 2017.

LES JARDINS DU PLESSIS. Objet : expérimenter ensemble la mise en valeur des ressources de la Terre et des talents humains, dans l'éthique de la permaculture: prendre soin de la Terre, prendre soin des Hommes, partage équitablement les ressources; mettre en valeur (et en œuvre): l'agriculture paysanne, la transformation, l'éducation à l'environnement, les pratiques artisanales, socio-culturelles et artistiques, en harmonie, dans l'abondance d'une planète généreuse et dans un esprit de respect, de collaboration et de co-création avec la Nature sous toutes ses formes Siège social : 24, rue de la Porte d'en Haut, 28190 Pontgouin. Date de la déclaration : 20 juin 2017.

SOLEIL ET PLUIE YOGA. Objet : faire connaître et promouvoir la pratique du yoga Siège social : 1, rue DE BERCHERES, 28300 Jouy. Date de la déclaration : 12 juin 2017.

SONO MAX-JV. Objet : développement de la musique en milieu rural et urbain Siège social : 2, La Hennebinerie, 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières. Date de la déclaration : 31 mai 2017.