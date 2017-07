EURE-ET-LOIR - 14 juillet : Nombreuses festivités dans les communes et concert sur l'hippodrome de Chartres

Les festivités du 14 juillet ont débuté hier soir dans de nombreuses communes comme à Châteaudun avec le défilé, le groupe "faut qu'ça guinche" et le feu d'artifice. Ce matin à partir de 10h la revue des sapeur-pompiers. Ce vendredi, les animations seront nombreuses dans les villes et villages. Intensité a relevé près d'une centaine de feux d'artifice ce soir. Vous retrouver notre carte sur site internet.

A Chartres, rendez-vous sur l'hippodrome avec le concert gratuit des « Naïve New beaters ». Le trio animera le feu d'artifice. Le groupe a notamment fait le buzz l'an dernier sur internet avec Heal Tomorrow, un titre avec Izia Higelin et son clip tourné à 360°. Un événement de la ville de Chartres avec Intensite. Rendez-vous à 21h pour le concert pyromélodique et le feu d'artifice de clôture.

Voir une très large sélections des festivités de la Fête Nationale dans la région : ICI.