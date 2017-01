DUNOIS - 10 000 prises installées pour la fibre optique

La fibre optique arrive dans le sud du département. Après un vaste déploiement dans la région Drouaise et du côté d'Epernon, Eure-et-Loir Numérique installe en ce moment le très haut débit dans la région Dunoise. D'ici quelques semaines, les entreprises et foyers pourront naviguer jusqu'à trente fois plus vite que les débits actuels. Aujourd'hui, près de 20 000 clients sont éligibles au très haut débit.

Il s'agit de l'opération la plus importante depuis le lancement de la fibre. L'nstallation est massive avec10 000 prises à Châteaudun, la-Chapelle-du-Noyer, Jallans et l'est de Saint-Denis-les-Ponts.

Jacques Lemare, président d'Eure-et-Loir Numérique répondait à Nicolas Le Berre.

Aujourd'hui seul l'opérateur SFR propose un accès à la fibre. Le territoire Eurélien en sera totalement recouvert d'ici 2022. Ce déploiement coûte 12 millions d'euros.