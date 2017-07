DREUX - Un homme de 21 ans écroué pour meurtre

Un habitant de Dreux de 21 ans interpellé dans les Yvelines et écroué pour meurtre. Il est suspecté d'avoir tué un Drouais de 25 ans dans la soirée du 28 mai dernier à Dreux dans le quartier des Oriels. Quatre balles avaient été tirées et la scène du crime avait été altérée. Selon l'Echo Républicain, l'individu a été présenté à un juge d'instruction au tribunal de Chartres puis mis en examen pour meurtre en bande organisée et placé en détention provisoire.

Le journal ajoute que le tireur présumé avait été précédemment condamné pour trafic de stupéfiant, violence aggravée, dégradation et destruction de biens publics.