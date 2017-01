DREUX - Le musée d'Art et d'Histoire désormais aussi ouvert le dimanche après-midi

A Dreux, le musée d'Art et d'Histoire est désormais ouvert le dimanche après-midi de 15h à 18h. Labellisé « Musée de France », le Musée occupe, dans le centre historique de Dreux, une chapelle néo-romane bâtie en 1895 et réaménagée en 1950 pour recevoir des collections artistiques et historiques.

L’histoire locale drouaise permet de présenter des collections préhistoriques et mérovingiennes : outils taillés, objets utilitaires ou bijoux.

Le XIXe siècle est la période de prédilection du Musée avec des pièces de Marius Granet, Henri Le Sidaner, James Pradier, Horace Vernet, Henri Gervex ou Maurice de Vlaminck. Ouvert donc le dimanche après-midi et les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h.

Tarifs

-Tarif plein individuel : 2,50 euros

-Tarif réduit individuel : 2 euros

-Visite commentée tarif plein : 5 euros

-Visite commentée tarif réduit : 4 euros

Jours et horaires d'ouverture

-Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 14h - 18h

-Dimanche : 15h – 18h

-Ouvert les samedis en cas d'événement culturel exceptionnel local, national ou européen (Journées du patrimoine, Nuit desMusées).

-Fermé le mardi et le samedi