DREUX - Attrapés avec des produits contrefaits

Des montres, des vêtements et des parfums de grandes marques, tous contrefaits. Un adolescent de 15 ans et deux jeunes femmes de 20 et 21 ans ont été placés en garde à vue à Dreux. Samedi soir, ils ont été interpellés par les policiers alors qu'ils transportaient deux gros sacs. D'autres contrefaçons ont aussi été retrouvées au domicile du jeune homme.