CYCLISME - Drôme Classic : 22e place pour Nicolas Edet

En cyclisme, il y avait la Drôme Classic dimanche, une course de 206km autour de Livron. Sous son maillot Cofidis, Nicolas Edet, licencié au Vs Chartres, a terminé 22e. Brice Feillu est 68e et son frère Romain a abandonné. La course a été remportée par Sébastien Delfosse.